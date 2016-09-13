Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 сентября, 2016, 15:05 — ИА Регнум.



rio2016.com Игорь Бокий

Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал третью золотую медаль на Паралимпиаде-2016, едва не побив свой же мировой рекорд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бокий завоевал «золото», проплыв 400 метров вольным стилем в категории S13ю Ему не хватило 0,07 секунды, чтобы побить свой же мировой рекорд, установленный на монреальской Палимпиаде-2013.

В итоге у 22-летнего Игоря Бокия четыре медали, завоёванные в Рио-де-Жанейро — три золотые и одна бронзовая. Всего же у него 10 медалей различных паралимпиад.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Белоруссии на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую медаль. Таким образом, проходящая там же Паралимпиада оказалась в три раза результативнее, в чём личная заслуга пловца Игоря Бокия, его тренеров и наставников.

Пока что у паралимпийской сборной Белоруссии пять наград, она занимает 22-е место в общем рейтинге. Лидирует сборная Китая. Сборной России запрещено выступать на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за не подтвердившихся подозрений в применении допинга то ли всей сборной, то ли отдельными неназванными спортсменами — такое решение вынес МПК.