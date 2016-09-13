Брюссель, 13 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Представитель Европейской комиссии (ЕК) Александр Винтерштайн заявил, что ЕК воздерживается от комментариев по поводу высказывания министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, призвавшего Европейский союз (ЕС) исключить из своего состава Венгрию — за несоответствующую европейским ценностям политику. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе сегодня, 13 сентября.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, что ЕК пока не прокомментировала громкое заявление люксембургского министра, Винтерштайн подтвердил: по этому поводу ничего сказано на брифинге не будет. «Как вы корректно отметили, я не прокомментирую мнения, о которых Вы говорите», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассельборн в интервью Die Welt отрицательно высказался в отношении венгерского руководства и проводимой Будапештом политики. Он заявил: «Тот, кто как Венгрия строит забор против беженцев от войны или попирает свободу прессы и независимость судов, должен быть временно или, в крайнем случае, навсегда исключен из ЕС».

Читайте подробнее: Глава МИД Люксембурга: Венгрию пора исключить из ЕСВ ответ на критику Ассельборна министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что люксембургский министр не является весомым политиком и слишком зависит от мнения руководства ЕС: «Видно, что Ассельборн живет недалеко от Брюсселя, потому что он говорит назидательно и заносчиво».