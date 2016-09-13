Москва, 13 сентября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Обнуление НДС на дальние пассажирские железнодорожные перевозки возможно. Об этом 13 сентября на совещании по развитию пассажирских железнодорожных перевозок заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Есть предложение Минтранса обнулить ставку НДС на пассажирские перевозки дальнего следования, что, по мнению Минтранса, должно сбалансировать доходы и расходы компаний перевозчиков, поддержать отрасль транспортного машиностроения. Конечно, этот вопрос требует внимательной проработки, тем не менее, я считаю, что реализация этого предложения в принципе возможна», — сказал Медведев.

Он также призвал иметь в виду лимит бюджетных ассигнований, которые уже переданы в Министерство транспорта РФ в рамках проекта закона о бюджете на ближайшую трёхлетку.