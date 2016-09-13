Калининград, 13 сентября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Калининградской области стартовали учения мотострелков Балтийского флота. Как сообщили сегодня, 13 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, в манёврах, которые продлятся три дня, участвует около 500 военнослужащих.

Штаб Балтфлота Мотострелки Балтфлота в Калининградской области

«На полигоне военнослужащим предстоит отразить наступление превосходящих сил условного противника, пытающегося проникнуть вглубь территории Калининградской области», — уточнили сценарий учений в штабе.

В общей сложности мотострелкам предстоит поразить огневыми средствами более 400 мишеней, имитирующих гусеничную и колесную технику, авиацию и живую силу условного противника. В манёврах задействовано более 60 БМП, самоходных артиллерийских установок и зенитных комплексов, а также самолёты Су-24 и вертолёты Ми-24.

На первом этапе учения мотострелковый батальон был поднят по тревоге и совершил 40-километровый марш в заданный район.

ИА REGNUM отмечает, что учения в Калининградской области проходят параллельно с манёврами американских воздушных десантников в Литве. Военные США вместе с литовской мотопехотой проведут оборонительную операцию Гайджюнского полигона под Каунасом.

По данным Минобороны Литвы, США, проводя учения на территории Прибалтики,"демонстрируют своё обязательство коллективной обороны, гарантируя безопасность союзникам по НАТО после агрессивных действий России на Украине».