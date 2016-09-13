Москва, 13 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Заместитель министра образования и науки Александр Климов освобождён от занимаемой должности. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Освободить Климова Александра Алексеевича от должности заместителя министра образования и науки РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Отметим, что в министерстве Климов отвечал за реализацию государственной политики в области подготовки рабочих кадров и высшего образования.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину уволить с занимаемой должности главу Минобрнауки РФ Дмитрия Ливанова. Президент согласился с данным предложением. Новым министром образования и науки стала Ольга Васильева.