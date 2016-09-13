Москва, 13 сентября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повешение ответственности врачей за операцию, внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» Александр Агеев и Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября. Парламентарии настаивают на видеозаписи операций.

TheShiv76 В операционной

«Видеозапись операции, проведенной с помощью общей анестезии, возможна только с предварительного письменного согласия пациента», — следует из документа. Причем прописывается, что «видеозапись может быть выдана по запросу правоохранительных органов, пациента, родственников пациента и вышестоящих медицинских организаций».

«В случае экстренного медицинского вмешательства при невозможности получения письменного согласия пациента видеозапись производится по решению главного врача медицинского учреждения», говорится в документе.

Принятие закона, по мнению авторов, позволит повысить ответственность медицинского персонала в ходе проведения операций и использовать данные видео фиксации в случаях безответственности и халатности лиц, участвующих в проведении данных операций.

В последнее время увеличилось число случаев неправомерных действий медицинского персонала лечебных учреждений при проведении операций с применением общей анестезии в ходе лечения пациента, указали парламентарии. Согласно статистике, в течение года обнаруживается около 3 тыс. забытых в пациентах предметов, отмечают они.