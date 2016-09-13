Брянск, 13 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В 2015 году в Брянской области было произведено сельскохозяйственной продукции на 75 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянской областной думы по итогам заседания комитета по аграрной политике и природопользованию, прирост, по сравнению с 2014 годом, составил 16%. В 2016 году отрасль также прибавляет, пока можно говорить только о 10%.

pixel1 Хлеб и колбаса

При этом в регионе максимальная обеспеченность картофелем и мясом. Так, потребности по картофелю местные производители перекрывают в 10 раз, по мясу — в четыре раза. А вот в части производства хлеба и молока говорить о таких показателях пока нельзя. Местные производители обеспечивают регион хлебом только 97%, молоком, мясом и колбасными изделиями и того меньше — всего на 75−85%.

«Члены комитета отметили, что в целом достигнут необходимый уровень продовольственной безопасности региона», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что, несмотря на столь высокие показатели, цены в Брянске, как и в целом по России, продолжают расти. По данным Брянскстата, в августе 2016 года цены на продовольственные товары выросли с августа прошлого года на 6,5%. При этом хлеб подорожал на 5,3%, а вот мясо и птица стали дешевле на 3,4%.