Красноярск, 13 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Красноярске следственные органы приступили к проверке сведений, опубликованных в местных СМИ. Речь идет о рассказе 15-летней школьницы об издевательствах над ней со стороны одноклассников — девочку якобы избили и прижгли паяльником, сообщает 13 сентября Главное следственное управление СКР по региону.

pixabay.com Паяльник

Как сообщил 13 сентября один из новостных порталов, в ходе проведения медицинского осмотра на теле девочки, проживающей в Ленинском районе областного центра, были обнаружены следы побоев и ожоги. Школьница пояснила, что травмы нанесли ей одноклассники, они избили девочку и несколько раз прижгли ее руки паяльником.

В настоящее время проводится доследственная проверка. По результатам процедуры будет вынесено процессуальное решение.