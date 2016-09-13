Москва, 13 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Соль внесена в список продукции, запрещённой ко ввозу в Россию из стран, которые ввели антироссийские санкции. Соответствующее постановление правительства опубликовано 13 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

tbn-tv.ru Соль

«Дополнить приложение к постановлению правительства РФ от 7 августа 2014 года (о продэмбарго в отношении США, ЕС и ряда других стран — прим. ТАСС) позицией следующего содержания: соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская», — говорится в тексте документа.

Документ вступит в силу 1 ноября 2016 года.

Напомним, ранее ряд западных стран ввёл санкции против России. Эмбарго касалось преимущественно сельскохозяйственной продукции. К развязанной США санкционной войне присоединились ЕС, Австралия, Канада, Япония и ряд других государств.