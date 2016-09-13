Челябинск, 13 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Выплату в размере 1500 рублей на подготовку детей к учебному году для 22 тыс. семей в Челябинской области перечислили из регионального бюджета. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Социальное пособие было выплачено путем перечисления денежных средств на отделения почтовой связи. Общая сумма выплат составила 33 млн рублей.

«В этом году также, как и в прошлом, по инициативе губернатора Челябинской области, к новому учебному году школьники из малообеспеченных многодетных семей и школьники с ограниченными возможностями здоровья получают пособие в размере 1500 рублей», — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Как отметили в региональном министерстве социальных отношений за пособием на подготовку детей к школе, ожидается что обратятся еще 17 тысяч семей. Таким образом, общая сумма выплат может составить 58,5 млн рублей.

Как отметили в ведомстве, выплата осуществляется по месту жительства заявителя, либо по месту его пребывания на территории Челябинской области через отделения федеральной почтовой связи, в срок до 10 декабря 2016 года.

Всего в школы региона 1 сентября пошло порядка 650 тыс. детей. При этом расходы на сборы у многих сильно превысили отметку в 1500 рублей. Выделяемых государством денег с трудом хватает разве что на самое необходимое.

Напомним, число бедных в России, по данным Росстата, за последнее десятилетие достигло максимума, за 2015 год их количество увеличилось сразу на 3,1 млн человек и достигло цифры в 19,2 млн. Это составляет 13,4% от общей численности населения России. В 2014 году этот показатель равнялся 11,2%.

Однако число бедняков пока не превысило показатель 2006 года. Тогда их насчитывалось 21,6 млн человек.

Также, по данным Росстата, на начало 2016 года количество официально зарегистрированных безработных в России насчитывалось 4,429 млн человек, или 5,8% от трудоспособного населения. В Челябинске показатель по безработице выше среднероссийских и за шесть месяцев 2016 года не снижался менее 7%.