Санкт-Петербург, 13 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в ближайшее время рассмотрит дело хирурга-стоматолога, главного врача частной стоматологической клиники «Падент», обвиняемого в причинении вреда средней тяжести здоровью пациентки. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили правоохранительные органы Санкт-Петербурга.

rgerber На приеме у стоматолога

По версии следствия, 55-летний Владимир Дамианиди 19 ноября 2013 года во время платной стоматологической операции допустил технический дефект, в результате которого последовал перелом нижней челюсти пациентки.

После этого Дамианиди, как считает следствие, «с целью поддержания деловой репутации», провел не показанную женщине специализированную хирургическую операцию, не имея сертификата челюстно-лицевого хирурга. Это повлекло вред здоровью женщины средней тяжести.

Дамианиди обвиняется в совершении преступления, предусмотренного, ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

«Будучи допрошенным в качестве обвиняемого Дамианиди вину не признал», — уточняет прокуратура Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, три последних года в Петербурге растет число уголовных дел по фактам врачебных ошибок. В 2011 и 2012 годах в Петербурге было возбуждено всего по 5 дел по врачебным ошибкам, в 2013 году — 8 дел, в 2014 году — 10 дел, а в 2015 году — уже 22 подобных дела.