Дамаск, 13 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Наблюдательный совет по правам человека в Сирии (SOHR) заявил, что за все время сирийского конфликта документально зафиксирована гибель 301 тыс. человек, сообщает 13 сентября Reuters.

Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

Наблюдательный совет заявил, что с 18 марта 2011 года документально зарегистрирована гибель 301 781 человека, включая мирных граждан и военных. Однако общее число всех погибших составляет около 430 000.

Напомним, что Наблюдательный совет по правам человека в Сирии создал гражданин Сирии Осама Али Сулейман, проживающий с 2000 года в Великобритании.