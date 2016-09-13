Псков, 13 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 13 сентября, началось строительство второй очереди объездной дороги вокруг Пскова (так называемый «Северный обход»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службах администрации Псковской области и муниципалитета, в честь начала строительства был заложен памятный камень, в открытии которого приняли участие власти руководители города и региона.

vylip Новая дорога

Протяженность трассы составит почти 9 км. «Дорога соединит региональную автотрассу Псков — Гдов — Сланцы с федеральной Псков — Изборск до границы с Эстонской Республикой и позволит разгрузить город Псков от потока транзитного автомобильного транспорта», — отметили в пресс-службе администрации Псковской области. Кроме того, будет построено шесть путепроводов, развязки и мост через реку Великую, между населенными пунктами Родина и Хотицы. Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил объявить конкурс на название нового моста.

По контракту работы должны быть выполнены в декабре 2019 года. Но губернатор поинтересовался у подрядчика, возможно ли завершить строительство объездной ранее заявленного срока, к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года. «Подрядчик ответил, что это вполне реальный срок», — отметили в пресс-службе.

Строительство второй очереди «Северного обхода» проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)», а также госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014−2020 годы». На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 6,8 млрд рублей.

Первая очередь северной объездной дороги вокруг Пскова была введена в эксплуатацию в 2007 году: дорога соединила федеральную автотрассу Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией и региональную автодорогу Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп.