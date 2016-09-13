Краснодар, 13 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что футболисты «Кубани» бойкотируют тренировки из-за задолженностей по зарплате, не соответствует действительности. Об этом заявил полузащитник краснодарцев Арсен Хубулов агентству «Р-Спорт».

AnnRos Футбольный мяч

«Никакого бойкота нет, это все слухи, — сказал спортсмен. — Вчера (12 сентября) у нас была восстановительная тренировка, сегодня — контрольный матч».

По его словам, из-за сложившейся ситуации в команде «присутствует» напряжение, но «бойкотировать тренировки или игры мы не собираемся».

При этом Хубулов добавил, что руководство «Кубани» пообещало в ближайшее время погасить финансовые долги перед футболистами.

«Вскоре будет встреча с руководством, думаю, там скажут что-то подробнее», — отметил полузащитник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что футболисты «Кубани» бойкотировали тренировочный процесс из-за задолженности по заработной плате.

Напомним, ФК «Кубань» после 12 туров занимает 14-е место в таблице ФНЛ.