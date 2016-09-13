Пекин, 13 сентября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Пожилые супруги из Китая не хотят покидать свою пещеру, в которой они прожили 54 года, и переезжать в комфортный дом, сообщает издание People’s Daily.

Unsplash Пещера

Местные власти уговаривают 81-летнего Лян Цзыфу и 77-летнюю Ли Суин переехать в частный дом, однако муж с женой категорически отказываются.

Поселившись в пещере 54 года назад сразу после свадьбы, они успели хорошо ее обустроить: в их «доме» три спальни, гостиная, кухня и даже свинарник. В пещере супруги родили четверых детей.