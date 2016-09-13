Москва, 13 сентября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Предметом обсуждения станет текущее состояние и развитие банковской системы страны, заявил в ходе телефонной конференции с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Песков отметил, что вопросы денежно-кредитной политики собеседники затрагивать не будут. Он назвал совпадением тот факт, что встреча состоится 13 сентября, за несколько дней до заседания совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться ключевая ставка. Также пресс-секретарь напомнил, что путин регулярно проводит встречи с главой ЦБ РФ.

«И в данном случае, скажем так, эти встречи используются для того, чтобы глава государства брифинговался о том, как обстоят дела у банков», — отметил Песков.