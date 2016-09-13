Москва, 13 сентября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. С начала 2016 года за превышение допустимого уровня шума на строительных площадках Москвы были оштрафованы строительные компании на 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. По данным ведомства, всего было рассмотрено 389 обращений жителей с жалобами на шумные строительные работы, в том числе в ночное время.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

«С помощью специального оборудования — шумомера, закупленного в прошлом году, проводятся измерения уровня шума от строительных площадок на прилегающих жилых территориях, при необходимости — вибрации. Из 75 проведенных исследований в 40 случаях нарушения подтвердились», — уточнили в ведомстве.

На данный момент застройщиками выполнены работы по шумопонижению на площадках. Так, в доме 3 по улице Зеленоградская и в доме 49 по улице Ткацкая поменяли окна на шумозащитные, вокруг детских садов в районе владение 33, корпус 1 по Мичуринскому проспекту и владение 13, корпус 1 по улице Раменки установлены шумозащитные экраны, а для жилого комплекса на Новоалексеевской улице, владение 22А ограждение выполнили из металлических труб вместо шумного метода вибропогружения.

Ранее жители района Вешняки города Москвы сообщили ИА REGNUM, что вблизи станции метро Выхино в ночное время проводятся шумные строительные работы на участке Северо-Восточной хорды.

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Напомним, председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил, что за август 2016 года в столице почти на 10 млн рублей были оштрафованы 11 компаний-застройщиков. По его словам, компании зачастую не соблюдают сроки строительства жилых объектов.

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