Берлин, 13 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер заявил журналистам 13 сентября, что задержанные в стране трое предполагаемых террористов могут быть причастны к терактам в Париже в ноябре 2015 года.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

По его словам, подозреваемые связаны с исполнителями терактов в столице Франции. Кроме того, мужчины въехали в Европу по балканскому маршруту с помощью той же организации, что ввезла исполнителей французских терактов, и пользовались схожими поддельными документами.

Министр также не исключил существование в Германии «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), членами которой были задержанные.

Напомним, ранее стало известно о задержании в ФРГ троих сирийских беженцев, подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). В квартирах трех мужчин, 27-летнего Махира Аль-Х., 26-летнего Мохамеда А. и 18-летнего Ибрагима М. были проведены обыски.