Екатеринбург, 13 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Компания «Ренова» окажет поддержку своим топ-менеджерам, которых подозревают в даче взяток. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», сообщил председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг на церемонии пуска парогазовой теплоэлектростанции в Екатеринбурге.

old.minsvyaz.ru Виктор Вексельберг

«Я хочу выразить уверенность, что мы (компания «Ренова») будем оказывать всяческую поддержку нашим товарищам и считаем, что следствие разберется и будет принято справедливое решение», — сказал он.

При этом Вексельберг добавил, что «Ренова» также подготовила специальные материалы, чтобы ознакомить руководство страны с деятельностью компании «Т-Плюс», в том числе на территории республики Коми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов в энергохолдинге ПАО «Т Плюс», входящем в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. После следственных действий были задержаны генеральный директор «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик. Их подозревают в даче взяток бывшим руководителям республики Коми.

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