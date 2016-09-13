Красногорск, 13 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. 150 тысяч рублей получат выпускники педагогических колледжей и вузов 2016 года, устроившиеся на работу в подмосковные школы. Тем не менее получение пособия будет разбито на два этапа: при трудоустройстве и после двух лет работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

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«До 2015 года в школы Подмосковья приходило около 800 выпускников. В прошлом году в школы области поступили работать 1 243 молодых специалиста. Сейчас анализируется приток молодых кадров нового учебного года для предоставления пособия. Выплата будет производиться в два этапа: 50 тыс. рублей — при приеме на работу, 100 тыс. рублей — по окончанию второго года работы», — пояснила Забралова.

Она также отметила, что на сегодняшний день в школах Подмосковья работает более 5,5 тысяч педагогов в возрасте до 30 лет.

Отметим, что по данным Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в Московской области составляла за январь-июнь 2016 года 52 774 рублей.