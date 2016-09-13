Иран, 13 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Корпус стражей исламской революции (КСИР) получил новый 55-метровый военный корабль, сообщает 13 сентября Reuters.

Aspahbod Корабль ВМС Ирана

Спуск судна на воду произошел в южном портовом городе Бушир. Экипаж корабля состоит из 100 человек. «Это судно увеличит сдерживающую мощь Ирана и окажет влияние на расчеты противника, в частности Америки», — сказал контр-адмирал Али Фадави во время церемонии спуска корабля. Во время спуска на корабле был размещен баннер «Америка должна уйти в залив Свиней, Персидский залив — это наш дом». Баннер должен был напомнить о неудачной попытке США свергнуть кубинского лидера Фиделя Кастро в 1961 году.

Напомним, что спуск нового корабля проходил в условиях обострившихся отношений между Ираном и США в Персидском заливе