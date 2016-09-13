Симферополь, 13 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Министерство ЖКХ Крыма привлечёт к административной ответственности должностных лиц администрации Симферополя, ответственных за антисанитарию в городе. Проведённый сотрудниками министерства рейд по Симферополю показал, что в нём плохо проводится санитарная очистка, не убраны около 50 стихийных свалок.

Кондратенко Гавриил Павлович. Крым. Пляж

«В основном — это навалы строительного мусора и веток вблизи мусорных контейнеров», — пояснили ИА «Крыминформ» в МинЖКХ.

По словам чиновников, рабочая группа министерства на местах увидела неудовлетворительную уборку территории около контейнерных площадок, переполненные контейнеры, неубранные улицы, сухие ветки на обочинах дорог. Ответственным за уборку этих территорий выступает МУП «Экоград».

«Министр ЖКХ Сергей Карпов адресовал министру экологии и природных ресурсов Крыма Геннадию Нараеву обращение с просьбой привлечь к административной ответственности нарушителей, а также должностных лиц администрации Симферополя, ответственных за санитарную очистку города», — проинформировали в пресс-службе МинЖКХ.

Администрация Симферополя получила предписание устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, администрацию Симферополя и в 2015 году обвиняли в неудовлетворительном санитарном состоянии города, когда глава Крыма Сергей Аксёнов устроил ночную проверку на центральном рынке Симферополя и нашел горы мусора.

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