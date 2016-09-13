Вашингтон, 13 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В популярный бесплатный сервис Instagram, предназначенный для обмена фотографиями и видеозаписями, добавлена новая функция. Теперь пользователи смогут скрыть оскорбительные, по их мнению, комментарии к своим публикациям, сообщается в официальном блоге сервиса.

MIH83 Instagram

Чтобы активировать новую функцию, пользователь должен зайти в настройки приложения. Участники сервиса могут воспользоваться списком нежелательных слов, действующим по умолчанию, либо составить такой список по своему усмотрению.

Ранее пользователи приложения могли удалять оскорбительные комментарии, жаловаться на недопустимые выражения и блокировать аккаунты. Как отметил генеральный директор Instagram Кевин Систором, для всех пользователей сервиса должны быть созданы условия, в которых «каждый сможет оставаться собой, не рискуя увидеть критику или оскорбление в свой адрес».