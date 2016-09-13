Тбилиси, 13 сентября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Президент Грузии продолжит начатую с целью активизации избирателей кампанию «Твой голос — наше будущее», которая успешно проходит уже более месяца. Об этом сообщила журналистам пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе.

Michał Józefaciuk Георгий Маргвелашвили

По ее словам, в эту кампанию вовлечена молодежь, с помощью которой президент призывает общественность к участию в выборах. Одновременно через СМИ президент призывает политиков вместо того, чтобы спорить и разбираться между собой, больше говорить с избирателями о своих планах и программах.

«Президент хочет еще раз напомнить политическим силам, что на выборах главным действующим лицом является избиратель, который должен сделать выбор в мирной обстановке по избирательным программам политических партий», — заявила Мишвеладзе.

От имени президента она напомнила правоохранительным органам, что их главнейшая обязанность — защита всех избирателей и избирательных субъектов, независимо от партийных симпатий, и обеспечение мирной избирательной среды и стабильности страны.

«Выборы — это важнейший государственный процесс, когда мы все вместе должны доказать, что можем провести цивилизованные выборы, соответствующие европейским стандартам», — подчеркнула пресс-спикер.