Махачкала, 13 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Тюремный срок получил военный, который в июне текущего года в нетрезвом состоянии совершил смертельный наезд на маленькую девочку и ее мать в дагестанском городе Каспийске, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в Следственном управлении СКР по Дагестану.



ДТП с участием 45-летнего водителя попало на камеру видеонаблюдения. Мать с дочерью переходили улицу Ленина. После неудачной попытки объехать пешеходов пьяный водитель их сбил. Девочка скончалась на месте. Мать попала в реанимацию, но ей удалось выжить. Виновник ДТП был задержан на месте происшествия. На суде он полностью признал свою вину. Его приговорили к 4,6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Потерпевшая сторона намерена обжаловать приговор, так как считает его слишком мягким.



Другой случай, когда виновником ДТП стал работник силовых структур, произошел в январе текущего года в Хасавюртовском районе. Водитель бронированного автомобиля «Тигр» УФСИН по Дагестану, в котором находились еще семь его коллег, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирскую «Газель». Погибли шесть пассажиров микроавтобуса, еще 15 человек получили травмы. На водителя «Тигра» завели уголовное дело, которое было передано в суд в июле.



В мае в отставку подал начальник УГИБДД МВД Дагестана Валерий Громов. Об этом было объявлено на совещании по противодействию и профилактике преступности в регионе, в ходе которого работа ведомства подверглась критике со стороны исполняющего обязанности руководителя МВД РД Василия Салютина и главы республики Рамазана Абдулатипова. По мнению главы региона, ситуация с ДТП в регионе схожа с «терроризмом на дорогах».



Согласно статистике, в первом полугодии 2016 года в Дагестане произошло 657 аварий, которые унесли жизни 181 человека. Число травмированных превышает 960. Основная причина ДТП — выезд на полосу встречного движения.