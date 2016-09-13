Москва, 13 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Москва будет использовать весь инструментарий гуманитарного права для доказательства законности нахождения Крыма в составе России. Об этом 13 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

«Разумеется, это известно из сообщений СМИ и соответствующих заявлений официальных представителей Киева. Здесь, безусловно, Россия будет использовать весь инструментарий международного гуманитарного права для оппонирования таким искам и защиты своих интересов», — сказал Песков.

Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о том, что будет делать Россия в случае, если решение международных структур будет принято в пользу Украины: «Здесь я не могу ответить на этот вопрос. То есть, если будет иск, соответственно, будут и определенные юридические контрдействия».

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что киевские власти готовят новый «всеобъемлющий» иск к России по Крыму. По словам министра, Украина потребует не только возврата полуострова в свой состав, но и компенсации за его воссоединение с Россией.