Москва, 13 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Генеральный директор ФГУП «Специальный летный отряд «Россия» Ярослав Одинцев помещен под домашний арест по решению суда. Одинцев обвиняется в превышении должностных полномочий, передает 13 сентября НТВ.

I, JuergenL Самолёт специального авиационного отряда «Россия»

Ходатайство о помещении Одинцева под арест было направлено следствием в Басманный суд Москвы. Согласно решению суда, арест фигуранта продлится до 6 ноября.

В апреле 2016 года были арестованы руководитель службы закупок «Специального летного отряда «Россия» Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии организации Дмитрий Поздняков и один из руководителей ЗАО «Прибор-сервис» Алексей Меницкий. Указанные лица являются фигурантами дела о мошенничестве, имевшем место при закупках систем кондиционирования для воздушных судов авиаотряда.

Авиапредприятие «Специальный летный отряд «Россия» находится в подчинении Управления делами президента РФ. Отряд обеспечивает авиаперелеты первых лиц государства и руководителей ФСБ РФ.