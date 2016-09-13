Санкт-Петербург, 13 сентября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Продажи жилья минувшим летом стартовали на 41 объекте, строящемся на территории Петербурга и пригородной зоны Ленобласти, тогда как в прошлом году в этот же период на рынок вышло 66 объектов. Об этом сегодня, 13 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Так, с июня по август 2016 года стартовали продажи жилья в Петербурге площадью 770 тыс. кв. метров, а в прошлом году в этот же период на рынок петербургской агломерации вышло 1,27 млн кв. метров жилья, что на 60,5% больше.

Как пояснила руководитель консалтингового центра Ольга Трошева, столь низкие результаты связаны с тем, что в этом году большинство премьер на первичном рынке либо уже состоялось весной, либо намечено девелоперами на осень.

Специалисты отметили также, что в текущем году активность девелоперов сместилась в Петербург. Так, количество строящихся в Ленобласти (пригородной ее зоне) домов составило всего 11 объектов (171 тыс. кв. метров жилья), что на 41% ниже, чем в прошлом году, когда их количество было равно 29 единицам. При этом, напомним, в городе вышло на рынок 30 объектов.

По словам Ольги Трошевой, это обусловлено тем, что во многих локациях заканчивается свободная земля под застройку, например, в деревне Кудрово под Петербургом, которая, наряду с посёлком Мурино того же Всеволожского района, является наиболее привлекательной для покупателя территорией.

Кроме того, большинство вышедшего на рынок жилья в Ленобласти — это новые очереди находящихся в процессе строительства объектов.

Вместе с тем, утверждает Трошева, вырос интерес девелоперов к городу, «где теперь премьеры на рынке строящегося жилья появляются чаще, чем в области».

Однако, как подтверждают данные аналитиков, недвижимость в пригородной зоне по-прежнему популярна. Так, в структуре продаж петербургской агломерации областные новостройки на приграничных территориях занимают более 40%. Самые востребованные локации у покупателей строящегося жилья — Мурино и Кудрово.