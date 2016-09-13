Грозный, 13 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Чечне регулярно занимается спортом почти половина всех жителей республики. По словам Рамзана Кадырова, число увлеченных спортом людей достигает 450 тысяч человек. Определенными видами спортивных дисциплин в детско-юношеских спортивных школах занимаются почти 68 тысяч молодых людей, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

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Отмечая, что власти республики начинали создавать условия для занятия спортом для молодежи еще в то время, когда все спортивные сооружения лежали в руинах, Кадыров рассказал, что в настоящее время построено уже 489 спортзалов, 13 стадионов и семь первоклассных бассейнов. Оборудовано 242 футбольных поля, открыты 54 спортшколы. В республике действуют 39 федераций спорта.

Примером для молодежи является сам исполняющий обязанности главы Чечни. По словам Кадырова, он ежедневно занимается спортом, в том числе играет в футбол, посещает тренировки по боксу, фитнес-залы, совершает пробежки на большие расстояния, плавает в бассейне. Призывая молодежь к занятиям физкультурой, Кадыров на своей странице в Instagram подчеркнул, что тот, кто любит спорт никогда не проиграет.

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Кадыров: Чечня становится одним из важнейших спортивных центров России

Успехи в развитии спорта в Чечне отмечают политики и представители органов власти, посещающие республику. Так, как сообщало ИА REGNUM, в начале текущего месяца заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин на встрече со студентами Чеченского госуниверситета высказал мнение, что качество спортивных сооружений, строящихся в республике, соответствует мировым стандартам, и на них можно проводить соревнования мирового уровня. По словам вице-премьера, в Грозном вполне может быть проведен и матч чемпионата мира по футболу, и даже Олимпийские игры.