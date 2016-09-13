Ставрополь, 13 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум.



domapestovo.ru Полиэтилен

В Ставропольском крае будет налажен выпуск полиэтилена высокой плотности на базе завода ООО «Ставролен». Инвестпроект по реконструкции производства полиэтилена главой «Ставролена» представлен вице-президенту ПАО «Лукойл» Владимиру Некрасову, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Стоимость проекта составляет примерно 4,5 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит повысить себестоимость выпускаемой продукции как минимум, на 20%.

Проект нацелен на обновление реакторной линии, которая позволит выпускать новые марки полиэтилена. Это полиэтилен третьего поколения, который ориентирован на премиальный сегмент рынка.

Высокопрочный полиэтилен может быть использован для производства водо‑ и газопроводных труб, а также для медицинских нужд и пищевой промышленности.

На сегодняшний день предприятием уже закуплено более сорока единиц технологического оборудования из 56 необходимых. Реконструкция новой линии должна быть завершена в 2018 году. При этом останавливать действующее производство руководство завода не намерено.

Завод ООО «Ставролен» — предприятие химической промышленности в Будённовске, которое специализируется на выпуске полиэтилена, бензола, винилацетата, пропилена, полипропилена, этилена, синтетических смол, пластмасс, термопласты, полимерных пленок и тары, полиэтиленовых мешков и химического оборудования.