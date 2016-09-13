Москва, 13 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Об аресте гендиректора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева было доложено президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 13 сентября.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Комментируя арест Одинцова, Песков отметил, что ожидал вопроса журналистов об Одинцове. «Наверняка вы спросите, в курсе ли президент? Да, он в курсе, естественно, ему было доложено», — сказал он.

Песков отметил, что главный принцип, несмотря на подозрения и предположения следователей, заключается в том, что признать кого-то виновным может лишь суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Одинцева, задержанного недавно в Москве, поместили под домашний арест до 6 ноября 2016 года. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.