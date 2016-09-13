На агитацию к выборам в Орловской области потратили 44 млн рублей
Орел, 13 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Около 44 млн рублей потрачено кандидатами в депутаты в Орловский областной совет и в Государственную думу от региона на проведение предвыборной агитации. Такие данные привела 12 сентября на аппаратном совещании председатель облизбиркома Людмила Маркина.
Как сообщается, всего на специальные избирательные счета зарегистрированных кандидатов в Госдуму уже поступило 33 млн рублей, 26 млн — израсходовано, преимущественно, на проведение предвыборной агитации.
«На выборах в областной Совет на специальные избирательные счета кандидатов поступили 22 млн рублей. Израсходовано более 18 млн рублей. Основная статья расходов также — проведение предвыборной агитации», — цитирует Маркину «Вечерний Орел».
Сумма в 40 млн рублей, потраченная в регионе на агитацию, сопоставима, например, с суммой задолженности руководства орловского завода «Дормаш» перед рабочими, или стоимостью ремонта дорог в райцентре.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в регионе 18 сентября пройдет 246 кампаний — помимо выборов в Госдуму и облсовет, состоятся также выборы местного уровня. На замещение мандатов претендуют почти шесть тысяч человек. По одномандатному округу в Госдуму зарегистрированы 10 кандидатов. На 50 мандатов в облсовет претендуют 264 кандидата.
На выборах депутатов Госдумы предыдущего созыва в 2011 году явка в Орловской области составила 64,7%. «Единая Россия» получила 38,9%, КПРФ — 32%, «Справедливая Россия» — 11,2%, ЛДПР — 12,2%.
На выборах в облсовет в том же 2011 году явка составила 63,75%. В действующем составе Орловского областного совета депутатов 50 мест, из них заняты 47. Единороссы занимают в облсовете 31 кресло, коммунисты — 11, еще три депутата избраны от ЛДПР.