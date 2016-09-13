Орел, 13 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Около 44 млн рублей потрачено кандидатами в депутаты в Орловский областной совет и в Государственную думу от региона на проведение предвыборной агитации. Такие данные привела 12 сентября на аппаратном совещании председатель облизбиркома Людмила Маркина.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Агитация

Как сообщается, всего на специальные избирательные счета зарегистрированных кандидатов в Госдуму уже поступило 33 млн рублей, 26 млн — израсходовано, преимущественно, на проведение предвыборной агитации.

«На выборах в областной Совет на специальные избирательные счета кандидатов поступили 22 млн рублей. Израсходовано более 18 млн рублей. Основная статья расходов также — проведение предвыборной агитации», — цитирует Маркину «Вечерний Орел».

Сумма в 40 млн рублей, потраченная в регионе на агитацию, сопоставима, например, с суммой задолженности руководства орловского завода «Дормаш» перед рабочими, или стоимостью ремонта дорог в райцентре.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в регионе 18 сентября пройдет 246 кампаний — помимо выборов в Госдуму и облсовет, состоятся также выборы местного уровня. На замещение мандатов претендуют почти шесть тысяч человек. По одномандатному округу в Госдуму зарегистрированы 10 кандидатов. На 50 мандатов в облсовет претендуют 264 кандидата.

На выборах депутатов Госдумы предыдущего созыва в 2011 году явка в Орловской области составила 64,7%. «Единая Россия» получила 38,9%, КПРФ — 32%, «Справедливая Россия» — 11,2%, ЛДПР — 12,2%.

На выборах в облсовет в том же 2011 году явка составила 63,75%. В действующем составе Орловского областного совета депутатов 50 мест, из них заняты 47. Единороссы занимают в облсовете 31 кресло, коммунисты — 11, еще три депутата избраны от ЛДПР.