Челябинск, 13 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Смертью одного из конфликтующих контрактников закончилась драка, случившаяся неподалеку от проходной челябинского автомобильного училища. Военно-следственным отделом СК России по Челябинскому гарнизону возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе челябинского омбудсмана.

Gadini Свечи

Инцидент произошел в воскресенье, 11 сентября, вечером в 20 часов, в день празднования Дня города. Участниками конфликта стали два сержанта. Между ними возникла драка. Равиль Ахметов упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

После этого пострадавший был доставлен в больницу скорой помощи №3, где ему поставили диагноз «Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, внутримозговая гематома». На следующий день, 12 сентября, Ахметов скончался, не приходя в сознание.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по данному преступлению — до 15 лет лишения свободы.

В военно-следственном отделе СК России по Челябинскому гарнизону от комментариев по происшествию отказались.

Напомним, это не единственное ЧП с военнослужащим в регионе. 14 июля, после ночных стрельб на чебаркульском полигоне, был эвакуирован в больницу солдат-срочник, 23-летний призывник из Омска. 2 августа военнослужащий скончался в госпитале Екатеринбурга. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная от обратной волны при выстреле из гранатомета.