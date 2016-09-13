Москва, 13 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Москва против изменения правил выделения траншей под политическую конъюнктуру, как это происходит в случае с Киевом. Об этом 13 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Что касается транша, то здесь тоже ситуация очевидна. Москва последовательно выступала и выступает против какой-то модификации правил выделения новых траншей под конкретные ситуации, под сиюминутную какую-то политическую конъюнктуру, о чем идет речь, собственно, в случае с Украиной», — сказал Песков.

По его словам, в вопросе взыскания долга с Украины «позиция Кремля никак не изменилась»: «Речь идет о суверенном долге, о подтвержденном суверенном долге Украины, который подлежит возвращению со всеми вытекающими последствиями».

Вместе с тем, Песков затруднился сказать, будет ли Россия обсуждать вопрос долга с Украиной: «Это я не могу сказать. Это, скорее, нужно, обратить вопрос министерству финансов. Там достаточно очевидная ситуация. Здесь просто надо понять, что именно обсуждать».

Напомним, ранее в совете директоров МВФ заявили о намерении обсудить возможность выделения третьего транша для Украины. Впоследствии глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия проголосует против выделения соответствующего транша для Киева, поскольку украинские власти не выполнили всех условий для его получения, даже несмотря на изменение свода правил выделения траншей для государств с просроченным суверенным долгом.