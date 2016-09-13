Берлин, 13 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он не разделяет позицию своего коллеги из Люксембурга, который сказал, что Венгрия должна быть исключена из Европейского Союза из-за ее жесткой антимигрантской политики, сообщает 13 сентября Reuters.

pixabay.com Флаг Венгрии

«Это не согласованная позиция в Европе», — сказал Штайнмайер на пресс-конференции в Риге. «Я могу понять то, что политика Венгрии может обеспокоить некоторых людей в Европе… однако, лично я не согласен с тем, что европейскому государству указывают на дверь», — добавил он.

Люксембургский политик Жан Ассельборн сказал в своем интервью немецкой газете Die Welt, что Венгрия должна быть исключена из ЕС, потому что строительство заборов с колючей проволокой подрывает ценности ЕС.