Тюмень, 13 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Вышел из комы пенсионер, выпавший из автобуса в Тюмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Тюменской области.

inspiri В больнице

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября у остановки «Набережная» двое пенсионеров 88 лет и 81 года выпали из автобуса, получив тяжелые травмы. Они собирались сойти на остановке, но водитель автобуса, не убедившись, что все пассажиры вышли, начал движение, при этом двери автобуса закрыты не были — одну из дверок заклинило. Женщина скончалась, не приходя в себя. Мужчина до сих пор находился в коме: кроме черепно-мозговой травмы, у него переломаны ноги.

По результатам проведенной сотрудниками ГИБДД проверки следователями УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Сейчас врачи второй областной больницы строят оптимистические прогнозы. Пожилой человек очнулся и дышит самостоятельно. Его планируют перевести в общую палату. «Учитывая возраст и тяжесть травмы, восстановление будет длительным. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщает пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Отметим, что прокуратура Тюменской области с участием сотрудников ГИБДД организовала проведение проверки исполнения перевозчиком, которому принадлежит злополучный автобус, законодательства в сфере пассажирских перевозок.

Руководитель компании-перевозчика сообщил Ura.ru, что готов выплатить компенсацию в миллион рублей родственникам погибшей пожилой женщины.

«Водитель сейчас отправлен в отпуск без содержания. В больницу к пострадавшему пока не пускают. Из родственников к нам пока никто не обращался, но они могут рассчитывать на компенсацию», — заявил руководитель компании, автобус которой и стал причиной трагедии.