Тбилиси, 13 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Заседание Совета национальной безопасности Грузии состоится в 16:00 часов 15 сентября. Об этом сообщила журналистам пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе.

Никола Пиросмани. Встреча. 1906

По ее информации, на заседании будут обсуждаться вопросы утверждения численности вооруженных сил и реформы, запланированные в министерстве обороны.

Эка Мишвеладзе напомнила, что несколько дней назад президент подписал распоряжение о назначении на должность судей Конституционного суда Георгия Кверенчхиладзе и Ирины Имерлишвили, которая занимает пост секретаря Совбеза.

По разъяснению пресс-спикера президента, новоназначенные судьи приступят к деятельности в Конституционном суде в начале октября, после принесения присяги, а до этого Ирина Имерлишвили продолжит исполнение обязанностей секретаря Совета безопасности.