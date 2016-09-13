Владимир, 13 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Суд во Владимире приговорил эксгибициониста к трем годам лишения свободы, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области. В апреле 2016 года мужчина, гуляя по парку «Добросельский», показывал свои достоинства прохожим. Под статью мужчину подвело то, что среди невольных зрителей оказалась несовершеннолетняя девочка.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Мужчина осужден по статье «Совершение развратных действий в отношении малолетней». При этом до того, как мужчина увидел девочку, он успел «пообщаться» еще с несколькими людьми.

«Примечательно, что в этот день мужчина своим поведением вызвал настоящий ажиотаж в микрорайоне, поскольку таким же образом он действовал в отношении нескольких совершеннолетних девушек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Задержать мужчину удалось благодаря другу одной из потерпевших — после случившегося парень догнал эксгибициониста и задержал его до приезда полицейских.

При этом экспертиза показала, что мужчина вменяем. У него было обнаружено только сексуальное расстройство в форме эксгибиционизма, однако оно не требует лечения в стационаре.

«Мужчина, являющийся отцом пятерых детей, пояснил, что любит охоту, практически не употребляет спиртное, около четырех лет назад стал проявлять «любопытство» к порнографии. Осознает, что «поступил плохо» и сожалеет о случившемся», — сообщили в следственном управлении.

Отбывать наказание многодетный отец будет в колонии общего режима.