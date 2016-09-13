Рига, 13 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум.



tresdetres Железная дорога

Латвийская государственная железнодорожная компания Latvijas dzelzceļš готовится к планам России до 2018 года прекратить экспорт нефтепродуктов через прибалтийские порты, заявил во вторник, 13 сентября, руководитель компании Эдвин Берзиньш, сообщает LETA.

Он указал, что об этих планах России известно уже давно, поэтому Latvijas dzelzceļš активно работает над тем, чтобы найти замену этим грузам.

По словам Берзиньша, планы России по прекращению экспорта не связаны с политикой, а с тем, что Россия в последние годы инвестировала в свои порты, и эти инвестиции должны окупаться. По расчетам Берзиньша, Латвия потеряет до 10 млн тонн грузов.

Он также отметил, что в последние два месяца объем грузов Latvijas dzelzceļš стабилен, хотя по сравнению с 2015 годом спад составил 20%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент российской компании «Транснефть» Николай Токарев на совещании с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что компания к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты прибалтийских стран. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает официальный сайт президента РФ.

Токарев рассказал Путину, что в соответствии с поручением правительства России «Транснефть» переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты — Усть-Луга и Приморск, а также на черноморский Новороссийск.