Красногорск, 13 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Более 600 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) было снесено в Московской области с мая 2016 года. Всего в регионе насчитывается более 11 тысяч таких торговых точек, сообщает РИАМО со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Владимира Посаженникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых точек

«Анализ инвентаризации нестационарной торговли на 11 мая показал следующие результаты. На территории Московской области — 11,048 тысячи нестационарных торговых объектов. Из них 726 объектов — незаконные. На сегодняшний день из 726 незаконных НТО демонтировано 623 объекта», — пояснил Посаженников в ходе заседания правительства области.

Он также отметил, что властям необходимо демонтировать еще 103 незаконных НТО, а также ликвидировать 121 незаконный бахчевой развал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кампания по сносу незаконных торговых павильонов возле станций метро и железнодорожных узлов началась в Московском регионе еще в феврале этого года. В Москве уже демонтировали 99% объектов самостроя из второго списка под снос.