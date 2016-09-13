Москва, 13 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы открыли новую эстакаду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента строительства города. В ведомстве уточнили, что с 13 сентября запущено движение автотранспорта.

joe stef Эстакада

«Департамент строительства Москвы совместно с генеральной подрядной организацией ИФСК «АРКС» завершили строительство эстакады развязки на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром», — уточнили в пресс-службе.

Длина новой шестиполосной эстакады составляет 516 метров. Как заявил руководитель департамента Андрей Бочкарев, после запуска движения на новой эстакаде значительно улучшится движение транспорта на участке от Третьего транспортного кольца до МКАД, в районах Кузьминки и Текстильщики.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вводом эстакады на юго-востоке столицы скорость движения на этом участке увеличится на 25−30%.

«Участок Волгоградского проспекта на пересечении с Люблинской улицей и Волжским бульваром долго славился, как одно из самых «пробочных» мест Москвы», — отметил он.