Москва, 13 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Ни план «Столыпинского клуба», ни план экс-главы Минфина Алексея Кудрина не будет взят за основу экономической стратегии президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 13 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нельзя сказать, что один из этих планов взят за основу», — сказал Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что «и тот, и другой планы представляют собой набор определенных идей, которые в целом принимаются во внимание и учитываются при выработке дальнейшей стратегии».

Напомним, ранее в ходе заседания президиума экономического совета представители «Столыпинского клуба» поддержали идею проведения российской версии политики «количественного смягчения» для увеличения финансирования окупаемых инвестпроектов. Эксперты предложили руководству страны тратить не менее 1,5 триллиона рублей в течение пятилетки на высокотехнологические проекты. Специалисты поддержали увеличение дефицита бюджета РФ до 3−5% ВВП, а внешних заимствований — до 20−30% ВВП.