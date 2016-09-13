Лондон, 13 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В британской столице обнародован шорт-лист Букеровской премии, одной из самых престижных наград для англоязычных авторов, сообщает The Guardian.

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В списке из шести позиций оказались произведения авторов из Великобритании, США и Канады: Пола Битти, Дэвида Салаи, Грэма Макрея Бернета, Мадлен Тьен, Деборы Леви и Отессы Мошфег. Отмечено, что в шорт-лист не попал Джон Максвелл Кутзее из ЮАР, в 2003 году удостоенный Нобелевской премии по литературе.

Также в коротком списке отсутствует американская обладательница Пулитцеровской премии Элизабет Страут. Победитель конкурса будет объявлен 25 октября. Его наградой станет денежный приз в размере £50 тыс.