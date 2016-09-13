Таллин, 13 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Председатель парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме направил в Министерство внутренних дел Эстонии официальный запрос об обстоятельствах получения Мариной Кальюранд гражданства Эстонии. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR, отмечая, что запрос связан с возможным выдвижением кандидатуры Марины Кальюранд в президенты Эстонии. EKRE просит предоставить архивные данные об основаниях, на которых Кальюранд было предоставлено гражданство Эстонии, а также документы, подтверждающие, что ее родители или родители ее родителей имели гражданство Эстонии по состоянию на 17 июня 1940 года.

vm.ee Марина Кальюранд

Напомним, что, согласно Закону «О выборах президента Эстонской Республики», в президенты страны могут баллотироваться только граждане Эстонии, которые получили гражданство по рождению и достигшие сорока лет. Кандидат в президенты выдвигается депутатами парламента (не менее 1/5 от их числа). Президент избирается на 5 лет. Никто не может быть избран президентом более чем на два срока подряд.

Известно, что в ситуации с выборами президента Эстонии осени 2016 года все кандидаты могут формально считаться «нарушителями закона»: все они родились в СССР (после 1940 года и до 1991 года) и не могут быть гражданами Эстонской Республики по рождению, так как рождены у граждан СССР. При этом действующий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес родился в Швеции и был затем гражданином США. До него все остальные президенты рождались в довоенной Эстонской Республике и в Российской империи.

В ситуации с Мариной Кальюранд (в девичестве — Раевской по фамилии отчима) известно, что ее отец — латыш по национальности — не жил в Эстонской Республике и бросил семью, а ее мать — этническая русская — жила в довоенной Эстонской Республике, а в годы СССР являлась сотрудницей аппарата ЦК Компартии Эстонии. Себя Кальюранд считает русской и в случае победы станет первым русским президентом Эстонии.

В США до сих пор актуальна дискуссия на тему, является ли действующий президент страны Барак Хусейн Обама законным гражданином страны. Когда в 2000-е годы законность гражданства США Обамой была публично поставлена под сомнение, то чиновница штата Гавайи Лоретта Фадди заверила, что он является гражданином США по рождению и показал копию документа, якобы подтверждающего это. Многие усомнились в подлинности бумаг. В декабре 2011 года Лоретта Фадди погибла в авиакатастрофе, поэтому истина до сих пор вызывает споры.