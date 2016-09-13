Кандидатку в президенты Эстонии подозревают в незаконном гражданстве
Таллин, 13 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Председатель парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме направил в Министерство внутренних дел Эстонии официальный запрос об обстоятельствах получения Мариной Кальюранд гражданства Эстонии. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR, отмечая, что запрос связан с возможным выдвижением кандидатуры Марины Кальюранд в президенты Эстонии. EKRE просит предоставить архивные данные об основаниях, на которых Кальюранд было предоставлено гражданство Эстонии, а также документы, подтверждающие, что ее родители или родители ее родителей имели гражданство Эстонии по состоянию на 17 июня 1940 года.
Напомним, что, согласно Закону «О выборах президента Эстонской Республики», в президенты страны могут баллотироваться только граждане Эстонии, которые получили гражданство по рождению и достигшие сорока лет. Кандидат в президенты выдвигается депутатами парламента (не менее 1/5 от их числа). Президент избирается на 5 лет. Никто не может быть избран президентом более чем на два срока подряд.
Известно, что в ситуации с выборами президента Эстонии осени 2016 года все кандидаты могут формально считаться «нарушителями закона»: все они родились в СССР (после 1940 года и до 1991 года) и не могут быть гражданами Эстонской Республики по рождению, так как рождены у граждан СССР. При этом действующий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес родился в Швеции и был затем гражданином США. До него все остальные президенты рождались в довоенной Эстонской Республике и в Российской империи.
В ситуации с Мариной Кальюранд (в девичестве — Раевской по фамилии отчима) известно, что ее отец — латыш по национальности — не жил в Эстонской Республике и бросил семью, а ее мать — этническая русская — жила в довоенной Эстонской Республике, а в годы СССР являлась сотрудницей аппарата ЦК Компартии Эстонии. Себя Кальюранд считает русской и в случае победы станет первым русским президентом Эстонии.
В США до сих пор актуальна дискуссия на тему, является ли действующий президент страны Барак Хусейн Обама законным гражданином страны. Когда в 2000-е годы законность гражданства США Обамой была публично поставлена под сомнение, то чиновница штата Гавайи Лоретта Фадди заверила, что он является гражданином США по рождению и показал копию документа, якобы подтверждающего это. Многие усомнились в подлинности бумаг. В декабре 2011 года Лоретта Фадди погибла в авиакатастрофе, поэтому истина до сих пор вызывает споры.