Будапешт, 13 сентября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна о необходимости исключить Венгрию из состава Европейского союза за несовместимую с европейскими ценностями политику, заявил, что его люксембургский коллега не является авторитетом в политике и «подвержен влиянию Брюсселя», сообщило венгерское информационное агентство MTI.

Michał Koziczyński Жан Ассельборн

«Видно, что Ассельборн живет недалеко от Брюсселя, потому что он говорит назидательно и заносчиво», — сказал Сийярто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Ассельборн заявил, что Венгрия должна быть исключена из состава ЕС: политика Будапешта идёт вразрез в европейскими ценностями. При этом он высказался критически в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за проводимую Будапештом миграционную политику.

Позднее, в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве Ассельборн уточнил, что не может высказываться за пределами ЕС о его внутренних проблемах. Он уточнил, что, говоря о рисках размывания ЕС, не имел в виду какую-то конкретную страну. «Мы потеряем ЕС, если потеряем его саму суть. Я высказывался именно в этом ключе и не имел в виду какую-либо отдельную страну», — отметил он.