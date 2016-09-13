Москва, 13 сентября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Существенных колебаний курса рубля до выборов в Госдуму 18 сентября не предвидится, при этом итоги выборов могут оказать на курс рубля серьезное влияние. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября 2016 независимый эксперт в сфере макроэкономики Нарек Авакян, комментируя снижение курса рубля на фоне прогнозов ОПЕК о росте нефтедобычи в РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

По словам Авакяна, на рубль больше повлияли валютные спекуляции. «Скорее всего, рубль будет «болтаться» в районе отметки 65 рублей за доллар и 72 рубля за евро», — сказал он.

Дальнейший рост волатильности рубля будет напрямую зависеть от итогов выборов, полагает эксперт. «До конца недели, как минимум до 18 сентября существенные колебания курса рубля вряд ли мы увидим. А после выборов будет снята политическая неопределенность: у партии власти есть очень большие риски потерять, если не большинство, то как минимум существенную часть своего влияния в парламенте и в госструктурах, поэтому, безусловно, после выборов колебания начнутся», — предположил он.

Курс рубля будет зависеть не только от конкретных итогов выборов, но и от того, как эти выборы будут проведены, полагает Авакян. «Будет ли все чисто, будет ли это все всеми признано, или инвесторы увидят в итогах выборов какие-то политические риски. Если все будут говорить, что выборы прошли гладко, чисто и хорошо, это позитивно повлияет на рубль. Безусловно, политический фактор в России имеет очень большое значение и влияет как на курс рубля, так и на фондовый рынок», — резюмировал он.

Российская валюта на торгах 13 сентября падает относительно доллара и евро, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:00 мск доллар прибавил 22 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня и стоил 64,81 рубля. Евро подорожал до 73,20 рублей. Цены на нефть стремятся вниз: стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent снизилась до 47,99 доллара за баррель. В конце сентября в Алжире на встрече представителей стран ОПЕК будет обсуждаться вопрос о возможной заморозке добычи нефти. Ранее ОПЕК повысила прогноз по общему объему добычи нефти в России в 2016 году.