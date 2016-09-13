Берлин, 13 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Немецкая полиция арестовала трех сирийских граждан, подозреваемых в том, что они были направлены в Германию террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила прокуратура Германии, сообщает 13 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Трое мужчин в возрасте от 17 до 26 лет были арестованы в северном штате Шлезвиг-Гольштейн 13 сентября, заявила прокуратура Германии. Полиция произвела обыски в квартирах трех подозреваемых.

«Трое задержанных должны были совершить теракт или ждать дальнейших указаний», — сказали представители прокуратуры.

Прокуратура Германии считает, что подозреваемые переправились через Турцию в Грецию, а затем прибыли в Германию в середине ноября 2015 года, в разгар миграционного кризиса