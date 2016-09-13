Минск, 13 сентября, 2016, 13:34 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

ОДКБ должна быть готова к реализации своих функций защиты, не демонстрируя угрозы. Об этом 13 сентября заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Николаем Бордюжей, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, официальный Минск будет серьёзно готовиться к председательству в организации, рассчитывая на поддержку руководства данного объединения, чтобы подготовить ряд серьезных предложений для глав государств — членов ОДКБ и достойно их представить. В свою очередь Бордюжа проинформировал Лукашенко о текущих наработках в ОДКБ и ознакомил с предлагаемой повесткой дня сессии Совета коллективной безопасности, которая пройдёт в Ереване.

«Впереди наше председательство. Вы знаете, что мы очень серьезно относимся к подобным мероприятиям. Мы всегда с вами единогласно заявляем о том, что в мире спокойнее не стало, и организацию надо не только поддерживать, но и поднимать, делать солидной, сильной», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что делать это надо без угроз.

«Чтобы потом после нашей встречи не разразились гром и молнии, что мы тут с вами планируем какую-то наступательную операцию, как старые пограничники. Мы ничего не планируем, но порох надо держать сухим, и где, как не в этой организации», — уточнил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальной информации, новым генсеком ОДКБ станет министр обороны Армении Сейран Оганян. Ожидается, что официально имя нового генсека будет названо 14 октября.

Также напомним, в августе на полигонах Белоруссии прошло очередное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2016» в рамках совместной оперативной и боевой подготовки различных компонентов силовой составляющей ОДКБ. Также в августе контингент Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ принял участие в командно-штабных учениях «Взаимодействие-2016» на территории России.