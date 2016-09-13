Москва, 13 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Новые БТР-82В поступят на вооружение сил Росгвардии уже в 2017 году. Об этом, как передает RT, сообщил представитель автобронетанкового управления ведомства Алим Беппаев в ходе брифинга.

Vitaly V. Kuzmin БТР-82

«На данный момент у Росгвардии более 85% — это современное техническое обеспечение, — говорит он. — Это БТР моделей 82А и 82АМ».

При этом Беппаев добавил, что в России уже завершены государственные испытания нового БТР-82В, партия которых поступит в Росгвардию в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании в стране войск Национальной гвардии (Росгвардии).

В тексте итогового документа говорилось, что «войска Нацгвардии РФ являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Сотрудники ведомства получили полномочия, которые были у Внутренних войск МВД, ОМОН, СОБР и ЦСН МВД.

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