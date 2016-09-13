Тбилиси, 13 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Подписание с Китаем соглашения о свободной торговле будет иметь для Грузии историческое значение. По информации пресс-службы правительства Грузии, так оценил завершение переговоров о свободной торговле с Китаем премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

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«Грузия завершила переговоры с Китаем по соглашению о свободной торговле успешно, в беспрецедентно короткий срок, за 7 месяцев, что означает, что грузинской продукции открывается самый большой в мире рынок — рынок с 1,4 млрд потребителей», — заявил Квирикашвили.

Премьер особенно выделил тот факт, что грузинское вино будет допущено на китайский рынок без таможенной пошлины и без переходного периода.

По его словам, в этом году Грузия ожидала экспорта в Китай 2,5 млн бутылок грузинского вина, но по данным за 8 месяцев, в Китае уже продано 3,5 млн бутылок.

«Мы развиваем сеть магазинов грузинского вина в Китае и думаем, что Китай станет одним из значительных направлений диверсификации экспорта грузинского вина, и не только вина, но и многих других товарных наименований. Это величайшее достижение и, думаю, оно будет иметь большое значение для развития проекта Шелкового пути», — заявил премьер-министр Грузии.

По информации министерства экономики Грузии, подписание соглашения после завершения внутригосударственных процедур ожидается в декабре 2016 года, а вступит оно в силу после ратификации парламентами обеих стран в середине 2017 года.